Lamine Yamal blir UNICEF-ambassadør på verdens barnedag

Lamine Yamal, den unge stjernen fra FC Barcelona, har blitt UNICEF-ambassadør. I går, 20. november, på Verdens barnedag, la Yamal ut en video på Instagram sammen med UNICEF, der han leser et brev til lillebroren Keyne, "og alle barn over hele verden, fordi dette er en spesiell dag for å feire barndommen".

"Visste du at alle barn har spesielle rettigheter som beskytter dem og hjelper dem til å vokse opp lykkelige og sunne?" Lamal hever stemmen for barnekonvensjonen og forklarer at det å leke er en rettighet.

"Heldigvis fikk jeg spille mye som barn, og nå er jeg så heldig at jeg kan fortsette å spille", og legger til at det som virkelig betyr noe, er å ikke være redd for å tape. Og hvis jeg gjør en feil, prøver jeg igjen."

"Dere er fremtiden, så husk alltid å spille", legger Yamal til, og når ut til sine 24 millioner følgere på Instagram på et altruistisk grunnlag.

Etter denne videoen har mange husket første gang Yamal var en del av en offisiell UNICEF-kommunikasjon: I 2008, da han bare var fem måneder gammel, var han babyen som ble valgt ut til å posere sammen med Leo Messi i en kalender.