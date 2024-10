Lancia løfter forhenget for neste modell i sin revitaliseringssatsing

HQ

Lancia var et kjent navn frem til århundreskiftet, da det begynte å få store problemer og kort tid etter ble nedlagt. Bilselskapet har imidlertid blitt gjenopplivet i det siste, alt i en innsats fra morselskapet og bilgiganten Stellantis. Med denne gjenopplivingen i tankene har Lancia nå avslørt et glimt av en ny bil de har i arbeid, og dette er en modell kjent som Gamma.

Gamma utvikles på STLA Medium -plattformen og vil være en elbil. Vi har ikke mye mer informasjon om bilen ennå, annet enn at den skal produseres i Melfi-fabrikken i Italia fra 2026, og at den vil følge opp New Ypsilon -modellen og "forpliktelsen til å drive transformasjonen mot bærekraftig, premium mobilitet" som Lancia har håndhevet.

I en kommentar til Gamma uttalte Lancia-sjef Luca Napolitano: "Den nye Lancia Gamma representerer en milepæl i vår reise mot fremtiden. Den legemliggjør vårt merkes forpliktelse til bærekraft og høy ytelse, samtidig som den feirer den umiskjennelige elegansen som har definert Lancia i flere tiår. Ved å produsere den på den historiske fabrikken i Melfi styrker vi vår tilknytning til Italias rike biltradisjon og fremmer vår visjon om en elektrifisert fremtid. Gamma vil vise frem det beste av det Lancia står for: innovasjon, stil og en ubarmhjertig jakt på fortreffelighet."

Foreløpig kan du se en teaser av Gamma nedenfor.

