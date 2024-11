Land Rover planlegger å kjøre en ny Defender i Dakar Rally 2026

HQ

Det ser ut til at Land Rover ønsker å bevise hvor tøffe Defender -modellene er, ettersom bilprodusenten har til hensikt å debutere en ny versjon og deretter kjøre den i 2026 Dakar Rally. Det notorisk tøffe løpet finner sted i den saudiarabiske ørkenen i disse dager, og kjøres vanligvis i begynnelsen av januar. Det neste løpet arrangeres mellom 3. og 17. januar, men det er ikke dette Land Rover deltar i, ettersom de i stedet vil spare krefter til 2026-kampanjen.

I følge Auto Express lover Land Rover å kunngjøre denne oppdaterte og skjerpede Defender under 2025-arrangementet, og at de også vil støtte den kommende aksjonen med en rekke biler som vil huse VIP-er og media, samtidig som de også vil fungere som en måte å teste og planlegge ruter for 2026-inngangen på.

Land Rover har ennå ikke vist frem noen deler av denne nye Defender som skal trosse den arabiske heten og ørkenen, men vi trenger ikke vente lenge før dette skjer, ettersom 2025 Dakar Rally bare er rundt seks uker unna.

Land Rover

