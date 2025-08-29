Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Landslagspause i september 2025: alle UEFA-kamper i VM-kvalifiseringen til VM 2026

De to første ukene av september er det stopp i de hjemlige ligaene, ettersom det spilles noen VM-kvalifiseringskamper.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Når september starter, er det sesongens første landslagspause, og de innkalte spillerne møtes med sine landslag. I Europa vil det være to kampdager for VM-kvalifiseringskamper i 2026, kampdag 5 og 6 av 10 (gruppespillet i kvalifiseringen avsluttes i midten av november 2016).

Denne helgen stopper de innenlandske ligaene i to uker, og følgende kamper vil bli spilt :

Kampdag 5 i kvalifiseringen til VM 2026

(klokkeslett CEST, en time mindre i Storbritannia)

Torsdag 4. september 2025



  • Kasakhstan mot Wales (16:00)

  • Georgia mot Tyrkia (18:00)

  • Luxembourg mot Nord-Irland (20:45)

  • Slovakia mot Tyskland (20:45)

  • Bulgaria mot Spania (20:45)

  • Litauen mot Malta (18:00)

  • Nederland mot Polen (20:45)

  • Liechtenstein mot Belgia (20:45)

Fredag 5. september 2025



  • Slovenia mot Sverige (20:45)

  • Sveits mot Kosovo (20:45)

  • Hellas mot Hviterussland (20:45)

  • Danmark mot Skottland (20:45)

  • Island mot Aserbajdsjan (20:45)

  • Ukraina mot Frankrike (20:45)

  • Moldova mot Israel (20:45)

  • Italia mot Estland (20:45)

  • Færøyene mot Kroatia (20:45)

  • Montenegro mot Tsjekkia (20:45)

Lørdag 6. september 2025



  • Latvia mot Serbia (15:00)

  • Armenia mot Portugal (18:00)

  • England mot Andorra (18:00)

  • Republikken Irland mot Ungarn (20:45)

  • Østerrike mot Kypros (20:45)

  • San Marino mot Bosnia-Hercegovina (20:45)

Kampdag 6 i kvalifiseringen til VM 2026

Søndag 7. september 2025



  • Georgia mot Bulgaria (15:00)

  • Nord-Makedonia mot Liechtenstein (18:00)

  • Luxembourg mot Slovakia (20:45)

  • Tyskland mot Nord-Irland (20:45)

  • Tyrkia mot Spania (20:45)

  • Litauen mot Nederland (20:45 eller 18:00)

  • Polen mot Finland (20:45)

  • Belgia mot Kasakhstan (20:45)

Mandag 8. september 2025



  • Kosovo mot Sverige (20:45)

  • Sveits mot Slovenia (20:45)

  • Hviterussland mot Skottland (20:45)

  • Hellas mot Danmark (20:45)

  • Israel mot Italia (20:45)

  • Gibraltar mot Færøyene (20:45)

  • Kroatia mot Montenegro (20:45)

Tirsdag 9. september 2025


Aserbajdsjan mot Ukraina (18:00)
Armenia mot Republikken Irland (18:00)
Frankrike mot Island (20:45)
Ungarn mot Portugal (20:45)
Bosnia-Hercegovina mot Østerrike (20:45)
Kypros mot Romania (20:45)
Norge mot Moldova (20:45)
Albania mot Latvia (20:45)
Serbia mot England (20:45)

Når er de neste landslagspausene?

Det blir to landslagspauser til i år. Den neste, mellom 9. og 10. oktober 2025. Den siste, i forbindelse med avslutningen av gruppespillet, mellom 13.-18. november 2025.

Landslagspause i september 2025: alle UEFA-kamper i VM-kvalifiseringen til VM 2026

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballWorld Cup


Loading next content