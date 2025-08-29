Landslagspause i september 2025: alle UEFA-kamper i VM-kvalifiseringen til VM 2026

HQ

Når september starter, er det sesongens første landslagspause, og de innkalte spillerne møtes med sine landslag. I Europa vil det være to kampdager for VM-kvalifiseringskamper i 2026, kampdag 5 og 6 av 10 (gruppespillet i kvalifiseringen avsluttes i midten av november 2016).

Denne helgen stopper de innenlandske ligaene i to uker, og følgende kamper vil bli spilt :

Kampdag 5 i kvalifiseringen til VM 2026

(klokkeslett CEST, en time mindre i Storbritannia)

Torsdag 4. september 2025



Kasakhstan mot Wales (16:00)



Georgia mot Tyrkia (18:00)



Luxembourg mot Nord-Irland (20:45)



Slovakia mot Tyskland (20:45)



Bulgaria mot Spania (20:45)



Litauen mot Malta (18:00)



Nederland mot Polen (20:45)



Liechtenstein mot Belgia (20:45)



Fredag 5. september 2025



Slovenia mot Sverige (20:45)



Sveits mot Kosovo (20:45)



Hellas mot Hviterussland (20:45)



Danmark mot Skottland (20:45)



Island mot Aserbajdsjan (20:45)



Ukraina mot Frankrike (20:45)



Moldova mot Israel (20:45)



Italia mot Estland (20:45)



Færøyene mot Kroatia (20:45)



Montenegro mot Tsjekkia (20:45)



Lørdag 6. september 2025



Latvia mot Serbia (15:00)



Armenia mot Portugal (18:00)



England mot Andorra (18:00)



Republikken Irland mot Ungarn (20:45)



Østerrike mot Kypros (20:45)



San Marino mot Bosnia-Hercegovina (20:45)



Kampdag 6 i kvalifiseringen til VM 2026

Søndag 7. september 2025



Georgia mot Bulgaria (15:00)



Nord-Makedonia mot Liechtenstein (18:00)



Luxembourg mot Slovakia (20:45)



Tyskland mot Nord-Irland (20:45)



Tyrkia mot Spania (20:45)



Litauen mot Nederland (20:45 eller 18:00)



Polen mot Finland (20:45)



Belgia mot Kasakhstan (20:45)



Mandag 8. september 2025



Kosovo mot Sverige (20:45)



Sveits mot Slovenia (20:45)



Hviterussland mot Skottland (20:45)



Hellas mot Danmark (20:45)



Israel mot Italia (20:45)



Gibraltar mot Færøyene (20:45)



Kroatia mot Montenegro (20:45)



Tirsdag 9. september 2025

Aserbajdsjan mot Ukraina (18:00)Armenia mot Republikken Irland (18:00)Frankrike mot Island (20:45)Ungarn mot Portugal (20:45)Bosnia-Hercegovina mot Østerrike (20:45)Kypros mot Romania (20:45)Norge mot Moldova (20:45)Albania mot Latvia (20:45)Serbia mot England (20:45)

Når er de neste landslagspausene?

Det blir to landslagspauser til i år. Den neste, mellom 9. og 10. oktober 2025. Den siste, i forbindelse med avslutningen av gruppespillet, mellom 13.-18. november 2025.