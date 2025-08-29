Sport
Landslagspause i september 2025: alle UEFA-kamper i VM-kvalifiseringen til VM 2026
De to første ukene av september er det stopp i de hjemlige ligaene, ettersom det spilles noen VM-kvalifiseringskamper.
Når september starter, er det sesongens første landslagspause, og de innkalte spillerne møtes med sine landslag. I Europa vil det være to kampdager for VM-kvalifiseringskamper i 2026, kampdag 5 og 6 av 10 (gruppespillet i kvalifiseringen avsluttes i midten av november 2016).
Denne helgen stopper de innenlandske ligaene i to uker, og følgende kamper vil bli spilt :
Kampdag 5 i kvalifiseringen til VM 2026
(klokkeslett CEST, en time mindre i Storbritannia)
Torsdag 4. september 2025
- Kasakhstan mot Wales (16:00)
- Georgia mot Tyrkia (18:00)
- Luxembourg mot Nord-Irland (20:45)
- Slovakia mot Tyskland (20:45)
- Bulgaria mot Spania (20:45)
- Litauen mot Malta (18:00)
- Nederland mot Polen (20:45)
- Liechtenstein mot Belgia (20:45)
Fredag 5. september 2025
- Slovenia mot Sverige (20:45)
- Sveits mot Kosovo (20:45)
- Hellas mot Hviterussland (20:45)
- Danmark mot Skottland (20:45)
- Island mot Aserbajdsjan (20:45)
- Ukraina mot Frankrike (20:45)
- Moldova mot Israel (20:45)
- Italia mot Estland (20:45)
- Færøyene mot Kroatia (20:45)
- Montenegro mot Tsjekkia (20:45)
Lørdag 6. september 2025
- Latvia mot Serbia (15:00)
- Armenia mot Portugal (18:00)
- England mot Andorra (18:00)
- Republikken Irland mot Ungarn (20:45)
- Østerrike mot Kypros (20:45)
- San Marino mot Bosnia-Hercegovina (20:45)
Kampdag 6 i kvalifiseringen til VM 2026
Søndag 7. september 2025
- Georgia mot Bulgaria (15:00)
- Nord-Makedonia mot Liechtenstein (18:00)
- Luxembourg mot Slovakia (20:45)
- Tyskland mot Nord-Irland (20:45)
- Tyrkia mot Spania (20:45)
- Litauen mot Nederland (20:45 eller 18:00)
- Polen mot Finland (20:45)
- Belgia mot Kasakhstan (20:45)
Mandag 8. september 2025
- Kosovo mot Sverige (20:45)
- Sveits mot Slovenia (20:45)
- Hviterussland mot Skottland (20:45)
- Hellas mot Danmark (20:45)
- Israel mot Italia (20:45)
- Gibraltar mot Færøyene (20:45)
- Kroatia mot Montenegro (20:45)
Tirsdag 9. september 2025
Aserbajdsjan mot Ukraina (18:00)
Armenia mot Republikken Irland (18:00)
Frankrike mot Island (20:45)
Ungarn mot Portugal (20:45)
Bosnia-Hercegovina mot Østerrike (20:45)
Kypros mot Romania (20:45)
Norge mot Moldova (20:45)
Albania mot Latvia (20:45)
Serbia mot England (20:45)
Når er de neste landslagspausene?
Det blir to landslagspauser til i år. Den neste, mellom 9. og 10. oktober 2025. Den siste, i forbindelse med avslutningen av gruppespillet, mellom 13.-18. november 2025.