Lanseringsdato spikret for metroidvania-eventyret Aeterna Noctis

Du ser på Annonser

Aeterna Noctis, utviklet av spanske Aeterna Game Studio, har fått lanseringsdatoen bekreftet via PlayStation-bloggen. Det slippes den 15. desember til PC, PlayStation og Xbox - og da kan vi se fram mot et 2D-eventyr med håndtegnet grafikk der Castlevania: Symphony of the Night har vært en åpenbar inspirasjon. Det venter altså masser av groteske monstre og metroidvania-eventyr. Spillet beskrives således:

"Aeterna Noctis har 16 store og visuelt forskjellige områder, befolket av over 100 forskjellige fiender; fantasy-skapninger, monstre og krigere som vil sette dine reflekser på prøve! Så er det 20 legendariske bosser, som hver lover en skikkelig utfordring."

Aeterna Noctis inneholder også flere sideoppdrag som gir ekstra spilletid utover de 20 timene utviklerne lover om du bare fokuserer på historien.