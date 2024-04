Lanseringsryktene fortsetter å svirre etter hvert som Star Wars Outlaws-reklamer dukker opp

HQ

Mens vi har lurt på når Ubisoft faktisk kommer til å lansere sitt neste eventyr i en galakse langt, langt borte, tyder de siste trendene på at vi snart får en endelig bekreftelse og tilgang til selve spillet kort tid etterpå.

I slutten av forrige uke kunngjorde Ubisoft at historietraileren til Star Wars Outlaws ville komme denne uken, nærmere bestemt i morgen (9. april). Dette førte til stor spenning, ettersom Ubisoft tidligere har brukt historietrailere som en måte å enten sette en utgivelsesdato på et spill eller som et tegn på at et spill snart er her. Andre prosjekter, som fjorårets Assassin's Creed Mirage og Avatar: Frontiers of Pandora, fikk sine respektive historietrailere bare et par måneder før lansering.

I kjølvannet av denne kunngjøringen har noen fans (takk til Wccftech) lagt merke til at forhåndsbestillingskampanjer for Star Wars Outlaws dukker opp i butikker over hele verden, noe som tyder på at Ubisoft er i ferd med å sette fart på markedsføringen av spillet. Med dette i bakhodet, kan det tenkes at Ubisoft er i ferd med å gjøre som de pleier og kunngjøre en lanseringsdato for Star Wars Outlaws om et par måneder, samtidig som historietraileren kommer i morgen?