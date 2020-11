Lanseringstraileren bekrefter Godfall er tidsekslusiv på PS5

Counterplay Games og Gearbox fikk æren av å annonsere et av de første PlayStation 5-spillene da de viste frem Godfall, men med tanke på sistnevnte sin...

PC-kravene til Godfall har blitt annonsert

den 2 november 2020 klokken 20:44 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Counterplay Games og Gearbox fikk æren av å bli de første selskapene som kunne skryte av å ha et neste generasjons spill klar for lansering ved å ha "gone gold", men vi...