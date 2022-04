Lanseringstraileren for Back 4 Blood: Tunnels of Terror viser alt nytt

Tencent kjøper Back 4 Blood-studioet Turtle Rock den 17 desember 2021 klokken 18:27 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Gjengen i Turtle Rock Studios har dessverre ikke hatt en stor hit etter at de ga ut Left 4 Dead 2 for over ti år siden. De har forsøkt med spill som Evolve, The Well og...

Back 4 Blood avslører gratis fremtidsplaner den 8 november 2021 klokken 20:28 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Takket være åpenbare sammenligninger med Left 4 Dead og at det ble lansert rett på Xbox Game Pass har Back 4 Blood allerede blitt spilt av veldig mange. Det høres ut som...