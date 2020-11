Lara Croft inntar mobilene igjen med Tomb Raider Reloaded

Square Enix har lagt en rekke franchiser på is de siste årene, men du kan være ganske trygg på å få Tomb Raider-dosen din med jevne mellomrom fremover.

For selv om oppfølgeren til Tomb Raider-filmen måtte utsettes på ubestemt tid i oktober vil vi få et nytt spill neste år. Dessverre (i mine øyne) er det ikke Tomb Raider Reloaded et tradisjonelt spill, men et free-to-play-spill til Android og iOS. Noe tradisjonelt er det uansett. Selv om trailer vi har fått ikke viser et eneste glimt av gameplay avslører den nemlig at Lara Croft har bestemt seg for å dra på eventyr med en short og tank top igjen mens hun herjer med de to pistolene sine. Dermed virker det i alle fall som om vi får noe annet enn Lara Croft GO og Lara Croft: Relic Run både hva presentasjon og gameplay angår.