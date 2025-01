Larian avslører den skumleste delen av å lage Baldur's Gate III

HQ

Vi snakker alltid om hvor lenge vi må vente på oppfølgere, men Baldur's Gate-fansen hadde det utrolig tøft. Over to tiår måtte folk vente mellom Baldur's Gate II og utgivelsen av oppfølgeren. Det er utrolig lang tid, og for Larian Studios skapte det et stort press.

Et press som viste seg å være utrolig skremmende. I en samtale med Edge Magazine (via GamesRadar) snakket Larian-sjef Swen Vincke og Baldur's Gate IIIs skrivedirektør Adam Smith om hvordan det i utgangspunktet virket som en enorm oppgave å ta på seg D&Ds historie, men Wizards of the Coast lot dem slippe løs på IP-en. "Vi kunne gjøre hva vi ville med det", sa Vincke.

Teamets største hindring var ikke settingen, men i stedet filmene de satset på denne gangen. Larian bygde opp et filmstudio fra bunnen av for Baldur's Gate III, og det viste seg å være et ganske angstfremkallende prosjekt. "Fra mitt synspunkt, når jeg skrev en fortelling, var de skumleste øyeblikkene alltid med filmsekvenser", sa Smith. "Hvordan sørger vi for at dette fungerer hvis en karakter allerede er død - en karakter vi nettopp har gjort en hel mo-cap-økt for, med en veldig kjent skuespiller? Det var skremmende."

Men Larian klarte det, og Baldur's Gate IIIs filmsekvenser viste seg å være et utrolig tilskudd til spillet, og hjalp folk over kneika med det toppstyrte CRPG-formatet.