Larian Studios benekter ryktet om Baldur's Gate IIIs Xbox-lansering

Det har vært mye snakk om Xbox-versjonen av Baldur's Gate III (foreløpig tilgjengelig for PC og PlayStation 5) de siste dagene, etter at eXputer hevdet at de har kilder som sier at spillet kommer 6. desember. Det er imidlertid ikke alle som er overbevist om denne datoen, og en av skeptikerne er Larians forlagsdirektør Michael Douse, som egentlig burde vite en ting eller to om dette.

Han kommenterte ryktet på X og skrev bare "nytt for meg", og fulgte opp innlegget sitt med å forklare at studioet ikke har noen dato ennå, men "planen er fortsatt førslutten av året". Han sa også at "vi vil ha en virkelig god versjon som Xbox-fansen fortjener".

Så det kan godt hende at det blir 6. desember, men stort sett hvilken som helst annen dato er også like sannsynlig.