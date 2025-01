Larian Studios går offisielt videre fra Baldur's Gate III

HQ

Etter mange års utvikling, åtte heftige oppdateringer etter lanseringen og mye mer lukker Larian Studios offisielt boken for Baldur's Gate III. Spillet som gjorde Larian til et kjent navn innen spillverdenen vil ikke få noen større DLCer, en oppfølger eller noe mer fra utvikleren, foruten noen mindre feilrettinger og oppmerksomhet her og der.

I en uttalelse til Videogamer bekreftet Larian at nå "Swen og teamet['s]... full oppmerksomhet er fokusert på å lage deres neste tittel." Utvikleren vil også gå over til en "media blackout" i nær fremtid, noe som betyr at vi sannsynligvis ikke vil høre noe fra dem på en god stund.

Larians neste spill vil sannsynligvis være mange, mange år unna. Ettersom Baldur's Gate III tok rundt seks år å lage, vil vi være heldige hvis vi ser en utgivelse før 2030 for studioets neste tittel, uansett hva det måtte være. Ryktene om en romopera henger i stjernene, men vi vet virkelig ikke før den Larian-logoen blinker opp på skjermene våre igjen. Når den gjør det, kan du imidlertid være sikker på at det vil være millioner av øyne som venter på å se hva studioet har kokt.