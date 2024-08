Larian Studios gjorde så mye i Baldur's Gate III at de sliter med å komme på noe nytt

HQ

Etter suksessen med Baldur's Gate III er mange RPG-spillere veldig spente på å se hva Larian Studios jobber med neste gang. Selv om det ikke er Baldur's Gate IV, er studioet fortsatt en pålitelig hånd på dette punktet, og med ytterligere to RPG-er på vei, er det mye å se frem til.

Ifølge Larians skrivedirektør Adam Smith (takk, PCGamer) er det bare ett lite problem med de nye spillene, og det er at det til tider føles som om Larian har gjort mange ting før.

"Et av de største problemene vi har nå, er at når vi snakker om ting, sier vi at vi gjorde det i BG3," sa Smith. "Har de allerede sett dette mønsteret? Har de allerede brukt disse verbene i denne rekkefølgen? Har de allerede hatt denne følelsesmessige buen? Så du prøver hele tiden å sørge for at de får en ny opplevelse, og at du ikke bare gjentar deg selv, og at du ikke bare gir dem innhold for innholdets skyld."

Larians eldre spill var også ganske store, så det kan være tilfelle at noe grunn må tråkkes på igjen, men det er godt å vite at utvikleren gjør alt den kan for å gi spillerne en ny opplevelse.