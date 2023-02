Larian Studios har en Xbox-versjon av Baldur's Gate III under utvikling

HQ

Da Baldur's Gate III dukket opp under State of Play-sendingen i forrige uke, og senere ble avslørt for å komme til PlayStation 5, lurte mange på om Larian Studios hadde signert en form for eksklusivitetsavtale med Sony for å bringe spillet utelukkende til PS5 på konsoll.

Utvikleren har siden avklart denne kunngjøringen ved også å bekrefte at den har en Xbox-versjon av Baldur's Gate III i verkene, og at den ikke har inngått noen eksklusive avtaler med hensyn til spillet.

I en samtale med GamesRadar uttalte Larian:

«Etter gårsdagens kunngjøring av PS5 og utgivelsesdatoen har vi presisert at vi akkurat nå planlegger å lansere Baldur's Gate 3 for PC, Mac, GeForce NOW og PS5. Når det er sagt, har vi ingen eksklusivitet for hvilke plattformer vi kan bringe BG3 til, eller når, og vil kunngjøre støtte for flere plattformer hvis og når vi er klare.

– Vi ser mange ulike tolkninger av hva det betyr, så vi ønsket å presisere nærmere. Vi har hatt en Xbox-versjon av Baldur's Gate 3 under utvikling en stund nå. Vi har støtt på noen tekniske problemer i utviklingen av Xbox-porten som har hindret oss i å føle oss 100% sikre på å kunngjøre den til vi er sikre på at vi har funnet de riktige løsningene - spesielt har vi ikke klart å få delt skjermsamarbeid til å fungere til samme standard på både Xbox Series X og S, som er et krav for oss å sende.

Så lang historie kort, hvis du har gledet deg til å spille Baldur's Gate III på Xbox Series konsoller, vil du kunne gjøre det, det kan bare komme senere enn PC- og PS5-utgavene av spillet.