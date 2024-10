Larian Studios' neste spill blir kanskje ikke utgitt før 2029

HQ

Vi skal ikke legge skjul på at vi er litt nervøse for Baldur's Gate III, selv om vi har spilt det flere ganger siden utgivelsen for litt over et år siden. Larian Studios' rollespill var så forferdelig bra og nyskapende at vi virkelig, virkelig vil ha mer.

Vi vet selvfølgelig at de ikke kommer til å lage Baldur's Gate IV nå, men vi gleder oss selvsagt til deres neste prosjekt uansett - selv om vi tydeligvis må vente på det. Veldig lenge.

I en tale på SEA Game Awards 2024, hvor Larian-sjef Swen Vincke var til stede for å ta imot en pris, sa han:

"Vi må jobbe hardt med det neste spillet, slik at vi kan være tilbake her om fem år."

Med andre ord, 2029. Da IGN konfronterte ham med sitatet etterpå trakk han seg litt tilbake, selv om han så ut til å antyde at vi kanskje må vente enda lenger på det neste de jobber med:

"Jeg visste at du ville plukke opp det. Det var bare en spøk. Jeg vet ikke, vi slipper det når det er klart. Det er store spill, og det tar tid, så ikke hold oss fast på en dato."

Så kort sagt, ikke ha forhåpninger til deres neste tittel før PlayStation 6 og Xbox Next er lansert.