Larian Studios tjente 249 millioner euro i overskudd i 2023

Det er kanskje mer enn ett år siden Baldur's Gate III ble lansert, men vi ser fortsatt noen av effektene av spillets eventyrlige suksess. Vi vet at spillet har solgt millioner på millioner av eksemplarer, men hvor mye fortjeneste gir det for et studio som Larian?

Vel, ifølge The Irish Independent, Larian Studios har samlet 249 millioner euro i overskudd før skatt i 2023. Ettersom inntektene drives gjennom Dublin-armen (selv om det er studioer i Warszawa, Quebec og Gent), kommer tallet gjennom den irske grenen av studioet.

Larian Studios tapte faktisk penger i 2022, så det viser at langsiktige investeringer kan lønne seg. Alle øyne er rettet mot Larian for å se hva de vil gjøre neste gang, og selv om vi ikke er helt sikre på hva som kommer fra studioet, vet vi at det ikke er Baldur's Gate 4.