Larian Studios vil ikke lage Baldur's Gate IV

Baldur's Gate III har så mye innhold at vi antar at noen av dere har spilt det i hundrevis av timer, og fortsatt ikke er ferdige. Andre har fullført spillet, men begynner å føle at de ønsker seg en ny utvidelse, og drømmer allerede om Baldur's Gate IV.

Men selv om vi er ganske sikre på at det spillet vil komme etter hvert, har vi noen virkelig dårlige nyheter til deg. Til tross for at de har laget en av de mest solgte og kritikerroste titlene i 2023 gjør Larian Studios seg klare til å forlate Dungeons & Dragons helt og holdent. Dette ble avslørt under et panel på Game Developers Conference (GDC), der Larian Studios-grunnlegger Swen Vincke kom med den like triste som overraskende nyheten om at de ikke kommer til å utvikle verken DLC eller en oppfølger til GOTY-vinneren fra 2023.

Hva de vil gjøre videre gjenstår å se, men studioets tidligere største franchise var Divinity, og kanskje de ønsker å vende tilbake til det etter hvert - eller skape noe helt nytt. Uansett er vi offisielt allerede interessert, selv om vi må innrømme at det føles på grensen til tragisk at de ikke vil levere et nytt Baldur's Gate.

