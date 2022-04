Larian valgte å tredoble studioets størrelse for å unngå å måtte krympe Baldur's Gate III

HQ

Studioet bak Divinity Original Sin-serien, Larian, har ikke lagt skjul på at Baldur's Gate III er det største prosjektet de noensinne har hatt med å gjøre, faktisk er det så omfattende at de ble nødt til å tredoble studioets antall ansatte, for ellers hadde det gått hardt utover spillets ambisjonsnivå.

Under et intervju med IGN på GDC forteller Creative Director Swen Vincke at de forventet at prosjektet ville kreve mye mer enn Divinity 1 og 2, men at de likevel undervurderte mengden arbeid assosiert med utviklingen. IGN forteller følgende:

"As Vincke explains in his talk, Larian prepared itself for its biggest game ever. The studio spent over a year in pre-production, hired for many new positions, and made the best projections it could for how many words the game would have, how much recording time would be needed, what would have to happen to make all the cinematics, and so much more. But ultimately it wouldn't be enough on its own, in no small part because of the enormity of trying to convert the complexities of a Dungeons & Dragons game — where players can do anything they can think of, effectively — into a video game system."

Larian har allerede fastslått at spillet ikke går ut av Early Access i år, men at de i stedet sikter etter en PC-lansering i 2023.