Larian var bekymret for at Baldur's Gate III ville få "6 av 10"-anmeldelser

HQ

Baldur's Gate III er ikke bare et av årets mest populære spill. Det har også fått toppkarakteren 2023 på Metacritic, så spillet kan gå inn i historien som et av tidenes beste rollespill, men Larian var litt bekymret for at det ikke ville bli så godt mottatt.

I en samtale på Dungeons & Dragons YouTube-kanal fortalte Larian-sjef Swen Vincke om frykten som snek seg inn i selskapet før lanseringen.

"Vi var bekymret for at det skulle få 6/10, 7/10, at det skulle være en feil, at noe skulle skje, at det skulle bryte sammen, at alle skulle hate det. Så det var bokstavelig talt mentaliteten vår da vi gikk inn i spillet, vel vitende om at innholdet var bra."

"Men vi var redde for det, det var det som skremte oss mest. Fordi det er et veldig stort spill, og vi vet at ting kan gå galt. Men spill pleier som regel å komme seg på beina igjen. Så vi forventet ikke at det skulle gå så bra, vi forventet ikke at spillerne skulle reagere så sterkt på det."

Det er noen feil i Baldur's Gate III, men det ser ut til at innholdet som Larian hadde tillit til, var mer enn nok til å dekke over disse små sprekkene. For hver nye oppdatering som kommer til spillet, blir det bare bedre og bedre.