Larians neste spill etter Baldur's Gate III skal flytte mange grenser

Baldur's Gate III er en gigant fra 2023. Det har allerede vunnet Golden Joystick-prisene, og neste måned er det ventet at det også kommer hjem med noen trofeer fra The Game Awards. Larian Studios' administrerende direktør og spillets regissør Swen Vincke gikk nylig ut på Twitter/X for å snakke om utviklerens neste prosjekt etter å ha solt seg i nominasjonene på The Game Awards.

"Dette er en stor ære", Vincke skriver . "Spesielt i et år med så mange utgivelser. Det er veldig motiverende å se at vårt lille "nisjespill" skaper slike bølger. Jeg skulle ønske jeg kunne fortelle deg om vårt neste store spill, men dette oppmuntrer oss virkelig til å sørge for at det flytter mange grenser. Jeg gleder meg veldig til det."

Vi vet allerede at Larians neste spill ikke blir like stort som Baldur's Gate III, men det betyr ikke at det ikke kan ta lærdom av det. Spillerens valgmuligheter er en viktig grunn til at Baldur's Gate III fungerer så bra, og forhåpentligvis kan dette overføres til det neste spillet. Sterk karaktertegning og stor variasjon i kampene gjorde også det spillet til en stor hit, og disse kan overføres godt selv uten en enorm skala.