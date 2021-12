Lås opp et nytt Mario Party Superstars-tema i Tetris 99

HQ

Snart kommer enda en Maximus Cup til Tetris 99 og på Twitter kan vi lese at denne pågår fra 9. til 13. desember. Når du har samlet 100 poeng under begivenheten låser du opp et nytt tema, som denne gangen er basert på Mario Party Superstars.

Tidligere i år har vi hatt Maximus Cup-begivenheter der man har kunnet låse opp temaer fra Metroid Dread, Monster Hunter Rise og WarioWare: Get It Together. Hvilket tema er din favoritt hittil, og kommer du til å spille for å skaffe Mario Party Superstars-temaet?