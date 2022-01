Snart kommer enda en Maximus Cup til Tetris 99 og på Twitter kan vi lese at denne pågår fra 9. til 13. desember. Når du har samlet 100 poeng under begivenheten låser du...

Snart kan du få WarioWare-tema i Tetris 99

den 14 september 2021 klokken 16:03 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Det er dags for Grand Prix i Tetris 99 igjen, denne gangen for å feire lanseringen av WarioWare: Get It Together. Mellom den 17.-20. september får alle spillere...