Las Vegas Grand Prix skjemmes igjen av en ny kumlokk-hendelse

Det skjedde igjen: Las Vegas Grand Prix fri trening 2 ble skjemmet av en ny hendelse med et kumlokk. Denne gangen fikk det heldigvis ikke så mange konsekvenser, annet enn at det ble to røde flagg de siste 20 minuttene, noe som førte til at mange førere ikke fikk skiftet dekk da regnet begynte å øse ned, noe som betyr at de fleste tidene er praktisk talt ubrukelige.

Årsaken til den problematiske treningsøkten var et mistenkt løst dreneringsdeksel i sving 17, som ble inspisert av løpsledelsen i løpet av 15 minutter. Treningen ble gjenopptatt senere med seks minutter igjen.

Lando Norris oppnådde den raskeste runden, og Kimi Antonelli, Charles Leclerc og Nico Hulkenberg fulgte ham. Verstappen, niende, og Piastri, 14.

Hva skjedde i Las Vegas GP 2023?

Denne hendelsen gjentok det som skjedde i 2023, det første året løpet fant sted i bykretsen rundt Strip, da Carlos Sainz traff et løst metalldeksel på baneoverflaten, som kom fra et avløpsdeksel. Sainz ble tvunget til å bytte bil på grunn av skaden, en mer enn de to tillatte, noe som førte til at han fikk en 10-plassers startstraff. Hva verre er, avløpsdekselet perforerte bilen hans og kom veldig nær beinet hans, noe som kunne ha forårsaket en dødsulykke.

To år senere kommer et annet kumlokk i veien for den riktige utviklingen av løpet. La oss håpe at ikke noe annet skjer i kvalifiseringsløpet og løpet denne helgen...

Las Vegas Grand Prix-kvalifiseringen finner sted fredag kl. 20:00 lokal tid (kl. 05:00 CET, kl. 04:00 GMT lørdag 21. november), og løpet vil være lørdag kveld på samme tid (så kl. 05:00 CET, kl. 04:00 GMT søndag 23. november).