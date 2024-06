Las Vegas har blitt penere i Microsoft Flight Simulator

HQ

Asobo Studio fortsetter å pusse opp den allerede imponerende Microsoft Flight Simulator, og nå er tiden kommet for å forbedre den ikoniske og uforlignelige ørkenbyen Las Vegas, ofte omtalt som verdens underholdningshovedstad.

Nå kan du fly rundt og detaljstudere ting som Stratsphere Tower, legendariske hoteller som de pyramideformede Luxor, The Mirage, Rio Convention Center, MGM Grand og selvfølgelig Excalibur Hotel Casino, men også Las Vegas Strip, pariserhjulet High Roller og byens spektakulære omgivelser. Oppdateringen er så ny og frisk at vi også kan sjekke ut Sphere i all sin sosiale medier-kompatible prakt.

Oppdateringen er ute nå og er helt gratis for alle som har spillet (til og med via Game Pass). Skal du tilbringe helgen med å fly rundt i Las Vegas?