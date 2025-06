Last Flag er et stilig lagskytespill med 70-tallstema for flere spillere

Night Street Games Last Flag har nettopp vist seg frem på årets Summer Game Fest for å presentere sitt kommende lagbaserte flerspiller-skytespill Last Flag. Dette er en online-tittel der to lag kjemper mot hverandre i en rekke aktiviteter og moduser som hver for seg er en del av en TV-sendt konkurranse med 70-tallstema.

Steam-siden forklarer: "Last Flag er Capture the Flag, reimagined som et morsomt, fartsfylt tredjepersons lagskytespill. Mestre mektige deltakere, utforsk slående slagmarker og finn din helt egen spillestil mens du konkurrerer om heder og ære i verdens hotteste gameshow."

Spillet inneholder en rekke unike figurer som alle gjør litt forskjellige ting og har ulike evner. Spillet dreier seg om en idé der du først må velge hvor du skal gjemme lagets eget flagg, og deretter forsvare det samtidig som du går til angrep på fiendens flagg som er gjemt et annet sted.

Det er et fargerikt og levende skytespill som utvilsomt vil vekke manges interesse når det kommer en gang i 2026 på PC. Sjekk ut noen bilder av spillet nedenfor.