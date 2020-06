Last ned Jump Rope Challenge gratis til Switch

Nintendo overrasket i løpet av natten med å uten forvarsel lansere et gratis treningsspill på Switch eShop. Det heter Jump Rope Challenge, og er vel egentlig mer en treningsapp som vil motivere til enkle treningsøkter hjemme.

Jump Rope ble skapt av et lite team fra Nintendo i Japan da de hadde hjemmekontor for å motivere folk over hele verden til å komme seg i bevegelse. Jump Rope Challenge handler i bunn og grunn om å hoppe med et virtuelt hoppetau med hjelp av Joy-Cons. En liten kanin imiterer dine bevegelser og målet er å få til minst 100 hopp hver dag samt slå dine egne rekorder. Man kan også spille i co-op.

Jump Rope Challenge vil være tilgjengelig gratis frem til september.