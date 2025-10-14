Laurence Fishburne kan være villig til å gjenta sin rolle som Morpheus i en femte Matrix-film

HQ

Kommer vi til å se mer til den kloke, rævsparkende Morpheus i fremtiden? Det er spørsmålet fansen stiller seg, og selv om karakteren dukket opp i den fjerde Matrix-filmen, Resurrections, var det i form av Yahya Abdul-Mateen II som overtok rollen og - på sett og vis - gjenoppfant den.

Men i et nylig intervju med Variety avslørte Laurence Fishburne at han ikke har lukket døren helt, og at han faktisk kan tenke seg å vende tilbake til rollen. Det vil si - hvis manuset er godt.

"Det kommer an på hvor bra det er, egentlig. Hvis det er bra, så ja, hvis det gir mening. Jeg vet ikke om det gir mening."

Ifølge Fishburne koker det også ned til hvem som er involvert i prosjektet, samt det generelle potensialet. Han nevnte også at han en gang forsøkte å bli involvert i The Matrix Resurrections, men at produksjonsteamet avviste ham. Om enn på det han beskriver som gode vilkår.

"Jeg tok kontakt, men det ble bare ikke noe av. Jeg sa "Tusen takk", og Lana Wachowski sa "Tusen takk, jeg skal tenke på det", og det var det."

Så spørsmålet er om du vil se en femte Matrix-film med Fishburne i hovedrollen?