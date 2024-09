Lawrence of Arabia får en nyinnspilling på TV

Lawrence of Arabia Sju søyler av visdom regnes fortsatt som en av tidenes beste filmer. Filmatiseringen av T.E. Lawrences bok Seven Pillars of Wisdom fra 1926 varer i litt over tre timer, men Roland Emmerich ønsker å forlenge timene vi skal tilbringe i den biografiske historien betydelig.

Ifølge The Hollywood Reporter ser Emmerich for seg en serie med tre sesonger, som hver vil bli ansett som prestisje-TV. Anthony McCarten - forfatteren av Bohemian Rhapsody - vil jobbe med serien, og ønsker å skrive hele den første sesongen.

Emmerich tenker også på en andre sesong av Those About to Die, Amazon-serien som fungerer som hans inntog på TV.

Ville du sett en serie fra Lawrence of Arabia?