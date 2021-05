Layers of Fear 2 avduket for 2019 den 25 oktober 2018 klokken 22:59 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Tidligere i år avslørte Bloober Team at de jobbet med noe kalt Project Melies, noe mange håpet på bare var et kodenavn for et nytt Layers of Fear. Disse håpene har nå...