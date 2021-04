Layers of Fear kommer til PSVR denne måneden

Layers of Fear, Bloober Teams første virkelige satsning på skrekk, kommer til PSVR den 29. april. VR-versjonen av Layers of Fear har vært tilgjengelig på HTC Vive, Oculus...

Layers of Fear er gratis på PC igjen

den 14 juni 2018 klokken 19:44 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

I desember fikk vi en tidlig julegave av Bloober Team ved at PC-utgaven av Layers of Fear var gratis, og nå er utviklerne i et gavmildt humør igjen. For atter en gang er...