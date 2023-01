Layers of Fears betreaktes ikke som Layers of Fear 3 av utviklerne

HQ

Det er ganske lett å se på Bloober Teams kommende Layers of Fears og tenke på det som Layers of Fear 3, men det er faktisk ikke tilfelle. Utviklerne ser nemlig ikke på det som en direkte oppfølger, men som en semi-oppfølger som utforsker tidligere uutforskede deler av de to første spillene.

I et intervju med Dread XP forteller CMO Anna Jasińska følgende:

"Nei, dette er ikke Layers of Fear 3. Vi har kommet med et helt nytt navn. De små nyansene i stavemåten antyder subtilt at vi har noe nytt på gang. Layers of Fears er et helt nytt videospillkonsept. Det kombinerer de beste elementene i Layers of Fear 1 og Layers of Fear 2 med ny spillmekanikk, toppet med en helt ny historie som aldri har vært sett før. Vi pakket alt det beste sammen og skapte en ultimat, overordnet historie for hele Layers-franchisen. Noe slikt har aldri skjedd før i spillindustrien, og vi kaller det 'reimagination'."

Ok, det høres jo interessant ut, selv om en "reimagination" ikke akkurat er nytt i industrien da, til tross for at hun påstår dette. Du kan se mer av Layers of Fears nedenfor.