Layers of Fears byr på bedre grafikk og ny historie i trailer

Det er ingen tvil om at det var Layers of Fear og Layers of Fear 2 som virkelig satte Bloober Team på kartet, så selv om det er ganske spesielt var det ikke helt latterlig da utviklerne avslørte at de vil samle de to spillene i en remake kalt Layers of Fears. Tidligere i sommer fikk vi vite at grafikken blant annet blir mye bedre takket være overgangen til Unreal Engine 5, samt at "remaken" vil flette sammen historien på interessante måter. I kveld er det tid for å se litt av begge deler.

Dette siden polakkene har tatt turen til tyske Gamescom for å gi oss en ny Layers of Fears-trailer som viser hvor mye penere og mer detaljert spillet er i tillegg til å gi oss noen små smakebiter på den nye historien.