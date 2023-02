Layers of Fears skal lanseres i juni

HQ

Polske studioer virker ivrige etter å lage spill med noen ganske forvirrende navn i disse dager. CI Games har Lords of the Fallen-oppfølgeren The Lords of the Fallen som kommer senere i år, mens Bloober Team blander Layers of Fear, Layers of Fear 2 og noe nytt innhold i Layers of Fears. Vi vet i hvert fall at sistnevnte trolig kommer først nå og at utviklerne selv vet hvor dustete navnevalget var.

Det er fordi Bloober Team har gitt oss en ny trailer for Layers of Fears som avslører at spillet skal lanseres en gang i juni og at spillet endrer navn til Layers of Fear. Vi får også noen klipp som viser hvordan kjente områder vil se ut i denne nye versjonen av de to spillene takket være Unreal Engine 5.