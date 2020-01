Layers of Fear-utviklerne teaser nytt spill

Utvikleren Bloober Team har gjort en solid jobb de siste par årene. Fra å være et lite ukjent studio har de nå blitt fast inventar blant skrekkfans med Layers of Fear, Layers of Fear 2, Observer og Blair Witch, og nå kan man allerede se frem til et nytt spill fra studioet.

De har nemlig utgitt en kort teaser, som hinter om sco-fi i samme stil som Observer. Det er også en binær kode i den korte teaseren som du kan se under, og den har Gematsu oversatt til; "Daniel, are you there?".

Hovedpersonen i Observer heter Daniel Lazarki, så mye tyder på at vi kommer til å se en etterfølger.