League of Legends endrer veldig på Udyr - Se hvordan her

Riot Games har i en god stund indikert at de ikke har planer om å bringe mange nye figurer til League of Legends fremover, men det betyr ikke at spillet forblir uendret av den grunn.

For studioet har nå gitt oss en trailer som avslører at den etterlengtede oppdateringen som vil endre såpass mye på Udyr the Spirit Walker at man nesten kan betrakte han som en ny figur kommer mot slutten av måneden. I tillegg til å få se det nye utseendet, høre den nye stemmen og få servert litt av den nye bakgrunnshistorien hans får vi også se hvordan han snart kan veksle mellom fire nye elementkampstiler basert på Freljord-gudene.

Forvent mer detaljert informasjon om disse endringene og muligens hvilke andre figurer som eventuelt lukter på lignende ting neste uke.