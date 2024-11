League of Legends-medskaper hinter til flere historier å fortelle etter Arcane

HQ

Arcane sesong 2 forårsaker nok en gang en bølge av seere på Netflix, ettersom både League of Legends-fans og de som bare bryr seg om showet ser på for å se avslutningen på Vi og Jinxs historie. To sesonger av hit-showet høres kanskje ikke ut som mye, og det vil absolutt etterlate mange som ønsker mer.

Marc Merrill, League of Legends-medskaper og Riot Games-medstifter, har hintet til at flere League of Legends-show er på vei, bare med fokus på nye historier. På spørsmål om hvorfor det ikke ville være flere sesonger av Arcane, sa Merrill "det er mange andre historier å fortelle."

Det er mange steder og karakterer som kan utforskes i League of Legends lore, og fansen vil skrike etter å se hvem som kan bli fokusert på neste gang. Foreløpig venter vi imidlertid fortsatt på avslutningen av den andre sesongen av Arcane.