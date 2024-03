League of Legends MMO starter utviklingen på nytt

HQ

Riot Games har gitt en ny oppdatering for sitt League of Legends MMO, og det er lite sannsynlig at fansen blir glade for nyheten. Kort sagt, utviklingsteamet blir mørkt etter en tilbakestilling av prosjektet for en tid tilbake.

I en lang tråd på Twitter/X skrev studiogründer Marc Merrill at det fortsatt jobbes med spillet, så vi er i hvert fall ikke på den verste tidslinjen.

"Denne avgjørelsen var ikke lett, men den var nødvendig. Den opprinnelige visjonen var rett og slett ikke forskjellig nok fra det du kan spille i dag", fortsatte Merrill etter å ha avslørt beslutningen om å tilbakestille prosjektet. <em>"Vi tror ikke at dere alle vil ha et MMO som dere har spilt før, men som har fått en Runeterra-lakkering. For virkelig å yte rettferdighet til Runeterras potensial og innfri de utrolig høye forventningene fra spillere over hele verden, må vi gjøre noe som virkelig føles som en betydelig utvikling av sjangeren."

Det høres ut som om noe av det tidlige arbeidet med denne nye typen MMO er gjort, men det er fortsatt mange år igjen før vi får se noe. Det ser ut til at hvis du gleder deg til lanseringen av League of Legends MMO, må du nok holde på spenningen lenge.