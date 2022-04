League of Legends-MMOen kommer kanskje aldri

HQ

I desember 2020 avslørte Greg Street, executive producer hos Riot Games, at de jobbet på et stort MMORPG basert på League of Legends. Siden har vi ikke hørt noe om prosjektet, men nå sier Street at det fortsatt er under utvikling, men at det ikke nødvendigvis lanseres.

I en tråd på Twitter skriver Street at selv om utviklingen fortsetter og de er ganske sikre på at spillet til slutt kommer til å bli likt av Riot Games' ledelse, er det ikke noe som kan tas for gitt:

"There is no guarantee this game will ship. We are optimistic, but you just never know until it does. However assuming it does, this will be the fourth major franchise I have worked on (AoE, WoW, LoL), and likely the last. And I am very okay with that. It will be a good final act. If it's not good. If we think it will disappoint players. We don't want to be a game that is hyped for two weeks and then fades from view. However, I started to say things like magnum opus, but that sounds like it is my vision, and it very much comes from the team. I just steer the ship and watch for sea monsters."

League of Legends har fått mer oppmerksomhet i det siste takket være Netflix-satsningen Arcane. Er du interessert i et MMORPG basert på samme univers?