LeBron James avslutter en tapsrekke med en buzzer-beater i en av sine verste kamper

LeBron James hadde en av de verste kampene de siste årene med Los Angeles Lakers, og scoret bare 13 poeng, 13 returer og 7 assists, og bommet på alle sine 3-poengsforsøk, uvanlig statistikk for en spiller av hans kategori. Men det blir en kamp han kommer til å huske resten av året, da han scoret en avgjørende buzzer-beater (den åttende i karrieren, bare én mindre enn Michael Jordan) for å gi Los Angeles Lakers en 120-119-seier over Indiana Pacers.

Det var en ganske enkel scoring: Doncic bommet på et skudd med 2 sekunder igjen, ballen rullet av det fremre jernet, så LeBron måtte bare skyve til høyre. Det ble etterfulgt av noen øyeblikk av usikkerhet da de måtte sørge for at det telte, men det gjorde det: mindre enn et sekund kan drastisk endre overskriftene etter kampen, da det også bidro til å stoppe blødningen til laget, som hadde tapt syv av de siste elleve kampene.

Det var en kamp som endret ledelse åtte ganger, med Lakers som kastet bort en 17-poengs ledelse, reddet i siste øyeblikk av LeBron, men båret av Luka Doncic, som scoret 34 poeng, og Austin Reaves, 24. Dette hjelper Lakers til å ligge på fjerdeplass i West Conference, noe som vil gi dem hjemmebanefordel i sluttspillet.