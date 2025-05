LeBron James er usikker på om han kommer tilbake neste sesong, og lar døren stå åpen for pensjonisttilværelsenLos

HQ

Tandemet mellom LeBron James og Luka Doncic i NBA er avsluttet for i år. Og kanskje for alltid? LeBron James bestemte seg for ikke å kommentere om han vil fortsette å spille neste sesong, og dermed la døren åpen for en pensjonisttilværelse i en alder av 40 år. Det kommer etter at Los Angeles Lakers ble knust 4-1 i sluttspillet, og for første gang noensinne er Lakers slått ut to ganger på rad så tidlig i ettersommeren.

Lakers tapte 103-96 mot Minnesota, og James, i sitt 22. år i NBA, sa dette da han ble spurt om fremtiden. "Jeg vet ikke. Jeg har ikke noe svar på det. Jeg skal sette meg ned med familien min, kona mi og støttegruppen min og snakke gjennom det og se hva som skjer. Og bare ha en samtale med meg selv om hvor lenge jeg vil fortsette å spille."

James reflekterte til og med spørsmål om hvordan man kan forbedre laget neste år, som endte på tredjeplass i vest, men ble eliminert av Minnesota, sjette, og forklarte at han ikke vet hvordan vaktlisten vil se ut neste år. "Det er en virksomhet".

NBA-sluttspillet pågår fortsatt i vest

I øst er de fire gjenværende lagene de toppseedede: Cleveland Cavaliers (1) mot Indiana Pacers (4), og New York Knicks (3) mot Boston Celtics (2). I vest er det bare Timberwolves (6) og Oklahoma City Thunder som har fullført sine kamper, og nå venter Nuggets eller Clippers (uavgjort 3-3) og Rockets eller Warriors (der Warriors leder 3-2).