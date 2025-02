LeBron James reagerer på spekulasjoner om hans involvering i Doncic-Davis-avtalen: "Du lyver!"

HQ

NBA-verdenen snakker fortsatt om Luka Doncic-handelen til Los Angeles Lakers, som mange fans fortsatt prøver å forstå hvorfor, spesielt sønderknuste Dallas-fans, som protesterte foran stadion. Det er allment ansett at Dallas Mavericks tok den verste delen av handelen, for selv om Anthony Davis er en ti ganger All-Star, samt NBA-mester i 2020, er han aldrende (han er 31) og lider av hyppigere skader.

Når logikken ikke er å finne noe sted, begynner NBA-fansen og kommentatorene å spekulere. Og en av teoriene som slynges rundt er at LeBron James, Los Angeles Lakers-stjernen i over to tiår, en person med enorm innflytelse, hadde presset på for å få til denne avtalen. I hvert fall den delen som handler om at Anthony Davis ble presset ut av Lakers.

Det er ifølge CBS-reporter Bill Reiter, som sa at James var "litt frustrert over Davis", og at han derfor presset på for at avtalen skulle bli inngått. "Han kan være litt inkonsekvent, litt humørsyk", sa Reiter om Davis, og la også til at denne typen avtaler "ikke skjer uten hans absolutte velsignelse og godkjenning". "Dette følger et mønster, når LeBron ønsker å vinne mesterskap, spiller det ingen rolle om han er 26 eller 40, det er 0% sjanse for at denne typen avtaler skjer uten at LeBron gir sin godkjenning og kanskje litt av å stenge døren for AD (Davis)".

LeBron tok det naturligvis ikke pent, og postet "you're a lier" (vel, med andre ordvalg). Det ble tidligere rapportert at LeBron (så vel som Doncic) ikke visste om handelen, og at han fant ut av det etter at nyheten ble kjent.

Men selv om Twitter (X) la til Community Notes som tilbakeviste reporternes ord, insisterte Reiter på at han "står ved sin rapportering" og la til og med til, i en artikkel, en mer urovekkende teori: LeBron lurer aktivt alle.

"Hvis det er sant - hvis Los Angeles Lakers faktisk byttet bort Anthony Davis uten å informere LeBron eller bekymre seg en eneste gang for hva han ville synes om å få vite det like før oss andre - så er LeBron James-æraen i Los Angeles over. Det andre alternativet er at de som står LeBron nær, pusher en fortelling for å prøve å beskytte denne storheten mot konsekvensene av å gi slipp på AD."

Reiter legger til at dette ikke ville være første gang det har skjedd, og han ønsker å beskytte både seg selv, James og Davis' agent. "LeBron driver et velsmurt maskineri, har utrolig smarte og lojale mennesker rundt seg og ville ha grunn til å prøve å beskytte seg mot konsekvensene av å ha sine fingeravtrykk over hele dette trekket".