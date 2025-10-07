LeBron James troller alle med sin "andre avgjørelse": "Skål for år 23"

HQ

LeBron James har trollet hele verden da han kunngjorde at han skulle ta sin "andre avgjørelse", "avgjørelsen over alle avgjørelser", noe som fikk mange til å tro at han kom til å annonsere at han ville trekke seg fra profesjonell basketball og NBA. I en alder av 40 år, som fyller 41 i desember, er James i ferd med å starte sin 23. NBA-sesong, noe som er rekord (bare to spillere har nådd 22 sesonger, James og Vince Carter).

Det var imidlertid ikke noe slikt. Ikke engang en mer triviell kunngjøring som å bli med i et realityshow eller noe sånt: det var bare en reklame for drikkevaremerket Hennessy.

I tilfelle det var noen tvil, står det "cheers to year 23" i innlegget, noe som bekrefter at James vil spille neste sesong, som starter 22. oktober for Los Angeles Lakers i en kamp mot Golden State Warriors. James må være veldig forsiktig når han til slutt kunngjør sin virkelige pensjonisttilværelse, når det skjer. La oss håpe det er så sent som mulig.