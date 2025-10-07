LeBron James troller alle med sin "andre avgjørelse": "Skål for år 23"
LeBron James tullet med oss alle.
LeBron James har trollet hele verden da han kunngjorde at han skulle ta sin "andre avgjørelse", "avgjørelsen over alle avgjørelser", noe som fikk mange til å tro at han kom til å annonsere at han ville trekke seg fra profesjonell basketball og NBA. I en alder av 40 år, som fyller 41 i desember, er James i ferd med å starte sin 23. NBA-sesong, noe som er rekord (bare to spillere har nådd 22 sesonger, James og Vince Carter).
Det var imidlertid ikke noe slikt. Ikke engang en mer triviell kunngjøring som å bli med i et realityshow eller noe sånt: det var bare en reklame for drikkevaremerket Hennessy.
I tilfelle det var noen tvil, står det "cheers to year 23" i innlegget, noe som bekrefter at James vil spille neste sesong, som starter 22. oktober for Los Angeles Lakers i en kamp mot Golden State Warriors. James må være veldig forsiktig når han til slutt kunngjør sin virkelige pensjonisttilværelse, når det skjer. La oss håpe det er så sent som mulig.