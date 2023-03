Leder for Nintendo USA forsvarer The Legend of Zelda: Tears of the Kingdoms prispunkt

HQ

Det er ikke lenge nå før den etterlengtede utgivelsen av The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Mens hypen for tittelen fortsatt er høy, ble noen små kritikker kastet Nintendos vei da det ble avslørt at Tears of the Kingdom ville være den første Switch-eksklusive som ble priset til $ 70.

Doug Bowser, leder av Nintendo USA, har forsvart denne beslutningen i en nylig Q &A med Associated Press. På spørsmål om hva som førte Nintendo til beslutningen om å prise The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom så høyt, forklarte Bowser at prisen gjenspeiler kvaliteten.

"Jeg tror fansen vil finne at dette er en utrolig full, dypt oppslukende opplevelse," sa han. "Prispunktet gjenspeiler hvilken type opplevelse fansen kan forvente når det gjelder å spille dette spillet. Dette er ikke et prispunkt som vi nødvendigvis vil ha på alle våre titler. Det er faktisk en ganske vanlig prismodell enten her eller i Europa eller andre deler av verden, hvor prisene kan variere avhengig av selve spillet.

Å si at et spills pris gjenspeiler kvaliteten på opplevelsen er en interessant vei å ta, spesielt etter utgivelsen av buggy og visuelt unimpressive Pokémon Scarlet og Violet. Man kan til og med argumentere for en rabatt med tanke på at kvaliteten på den opplevelsen ble ødelagt av feilene. Når vi vender tilbake til The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, er det imidlertid sannsynlig at oppfølgeren etter suksessen med Breath of the Wild bare er ute etter å skape en enda mer imponerende opplevelse for Nintendo-spillere.