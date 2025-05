Leeroy Jenkins-klippet feirer 20-årsjubileum

HQ

Det er nå 20 år siden et av internettets mest ikoniske øyeblikk ble skapt med "LEEEEROOOY JENKINS!". Det var 11. mai 2005 at klanen Pals for Life lastet opp et kort klipp der spilleren Ben Schulz, i rollen som paladin Leeroy Jenkins, avbryter en nøye planlagt strategi ved å storme rett inn i en instans og rope sitt eget navn. Resultatet? Total ødeleggelse selvfølgelig, TPWO for hele gruppen.

Klippet, som for noen år siden ble avslørt som en sensurert sketsj, har blitt referert til flittig, blant annet i mange TV-serier som Family Guy, Jeopardy! og How I Met Your Mother. Ja, til og med i den amerikanske kongressen. Blizzard selv har også tatt Leeroy til hjertet og inkludert ham som et kort i Hearthstone, samt en NPC-rolle i World of Warcraft.

"Vi trodde ikke at noen ville tro at det var ekte, vi trodde det var så åpenbart satire, men vi tok feil."