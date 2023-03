Left 4 Dead 3-referanse funnet i Counter-Strike 2-filer

Det har gått nesten 14 år siden Left 4 Dead 2 ble utgitt, og mens fansen har ropt etter en oppfølger i godt over et tiår, betyr ikke dette at Valve har noen intensjon om å lage en.

I stedet ser det ut til at selskapet nå har fullt fokus på Counter-Strike 2. Fans strømmer for tiden gjennom filene til det kommende skytespillet, og en bruker på Reddit fant ut at det er en Left 4 Dead 3-referanse i disse filene.

Referansen lyder: "Left4Dead3 version = 2, owner = triage*, severity = high, priority = none, category = ---, product = left3dead3, component = other."

Dette ser ikke ut til å indikere mye om spillet som kommer, men mange mennesker på nettet synes det er ganske morsomt at Valve oppførte prioriteten som ingen, noe som antyder at det ikke kommer en oppfølger til det populære zombie-spillet på en stund.