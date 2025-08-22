Legacy of the Dark Knight-intervju med Jonathan Smith på Gamescom 2025

HQ

I tråd med tittelen dukket Lego Batman: Legacy of the Dark Knight opp fra skyggene med liten advarsel. Avsløringen av spillet overrasket mange, men for teamet bak var hemmelighold en del av planen. "Vi har jobbet med det i evigheter og holdt det hemmelig", sier John, en av utviklerne. "Da vi endelig presenterte det, føltes det nesten som om selveste Batman trådte ut av skyggene."

Denne blandingen av teatralitet og lekenhet er en sentral del av hvorfor Batman og Lego er et så naturlig par. Som John sier det: "Det er den perfekte blandingen av lys og mørke. Lego bringer fantasi og moro, mens Batman er en av de mest ikoniske, dystre figurene som noensinne er skapt." Med flere tiår med tegneserier, filmer og spill å ta utgangspunkt i, ser teamet Lego som det perfekte mediet for å forene Batmans mange tolkninger. "Vi ønsket å ta den ene, essensielle historien om Batman og bringe den til live for spillerne", forklarer John.

Kjernen i spillet er en fullstendig reise gjennom Bruce Waynes utvikling. Spillerne begynner med en ung Batman som lærer å trene, eksperimenterer med de første dingsene og gradvis utvikler seg til å bli den mørke ridderen. Over tid utvides Gotham, allierte som Robin, Batgirl og Catwoman slutter seg til kampen, og arsenalet av kjøretøy og dingser vokser. "Vi ville at spillerne skulle gå sammen med Bruce", sier John. "Du starter i det små, og mot slutten av kampanjen kjører du Batmobiler og utforsker Gotham etter hvert som det åpner seg opp."

Gotham spiller også en hovedrolle. Gotham er designet som en levende, åpen verden, og er fylt med samleobjekter, gåter, Riddler-utfordringer og gateløp, men også med utallige nikk til Batman-historien. "På hver eneste plakattavle, hvert eneste butikkskilt, finner du referanser - noen ganger dype klipp fra obskure tegneserier, andre ganger ikoniske filmøyeblikk", bemerker John. For fansen er det en skattekiste av påskeegg.

Kamp er et annet område der teamet ønsket å gå lenger enn det tradisjonelle Lego-spillet. Inspirert av Arkham-spillene er kampene flytende og lagdelte, men med sin egen Lego-twist. Spillerne kan kjede bevegelser mellom to figurer, kaste fiender frem og tilbake eller kombinere bruk av dingser på kreative måter. "Vi ville ha et rikt, dypt kampsystem som fortsatt beholder tilgjengeligheten Lego-spillene er kjent for," sier John. En vanskeligere "Dark Knight Mode" gir utfordringer for fans som har vært med lenge, og tilbyr ferdighetsbasert dybde for spillere som har vokst opp med serien.

Spillelisten er strammere enn i tidligere Lego-titler, men rikere på dybde. Batman står i sentrum hele veien, mens allierte som Dick Grayson, Barbara Gordon og til og med Talia al Ghul vokser og utvikler seg over tid. Alle har unike evner, dingser og drakter, noe som sikrer meningsfull variasjon uten å overvelde spillerne med endeløse skins. Til syvende og sist handler Legacy of the Dark Knight om å forene Batmans mange ansikter i et enkelt, definitivt Lego-eventyr. "Vi ønsket å tegne en følelsesmessig dramatisk historie for Batman som treffer de ikoniske øyeblikkene spillerne forventer, men med Legos frihet og humor", sier John.

Fans trenger ikke vente lenge. Lego Batman: Legacy of the Dark Knight lanseres neste år på Playstation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 og PC.