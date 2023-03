Legendarisk lyd møter en tøff som negler i Marshall Middleton

HQ

Det er alltid praktisk å ha en bærbar høyttaler som du kan ta med deg til en fest, til stranden, til og med å bruke når du er i dusjen, og det legendariske lydmerket Marshall har gitt oss sitt syn på det ultimate bærbare høyttalersystemet.

Kjent som Marshall Middleton, har denne enheten et heftig batteri som kan tilby over 20 timers avspilling alt på en lading, samt skryte av et chassis som er ment for livets grove og tumble, med IP67 støv- og vannsertifisering. Åh, og siden det er en høyttaler, er den i stand til å spille av lyd utrolig høyt, ved å bruke True Stereophonic flerveis lyd for å levere en virkelig oppslukende opplevelse.

Men du kan se dette selv ettersom vi har fått tak i Marshall Middleton i den siste episoden av Quick Look, som du kan se i sin helhet nedenfor.