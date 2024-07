Legg til et Mercedes-AMG F1-hjul i ditt sim-racing-oppsett

HQ

Hvis du er en stor fan av simuleringsracing og har ønsket deg en ny bit teknologi for å forbedre oppsettet ditt, har Mercedes-AMG kanskje det ideelle utstyret. Dette er en lisensiert og autentisk versjon av rattet som Formel 1-bilene og -sjåførene bruker, og som selges av Sim Lab, og det har alle knappene og dingsene som styrer ulike og mindre deler av bilen (hvorav de fleste sannsynligvis ikke vil være til noen nytte for sim-racere).

Likevel er det et autentisk F1-ratt som du kan kjøpe og koble til ditt sim-racing-oppsett. Vi blir fortalt at det "er et mesterverk av ingeniørkunst og design. Ingenting er spart for å gjøre dette rattet så autentisk som mulig, med det eneste formålet å være det beste simracingrattet på markedet."

Med dette i bakhodet, og det faktum at hvert hjul er håndbygd, må du regne med å måtte selge en nyre eller to for å få tak i et, ettersom startprisen er satt til £2 290, og leveringen starter i kronologisk rekkefølge fra den siste uken i august.

Dette er en annonse: