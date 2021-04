LEGO annonserer meget detaljert R2-D2-sett med 2314 brikker

Du ser på Annonser

Gode nyheter til alle LEGO- og Star Wars-fans! Den 4. mai er snart her, og det er jo som mange vet den internasjonale Star Wars-dagen. Den 1. mai slipper LEGO et nytt R2-D2-sett som består av 2314 brikker. Denne har mange kule detaljer, inkludert midtbenet som kan trekkes opp, hodet som kan snurre rundt, frontluker som kan åpnes og forlenges, et periskop som kan trekkes opp og dreies, og til og med Luke Skywalkers lyssabel som ligger skjult i et rom i droidens hode. I tillegg kommer den med en eksklusiv kloss som markerer 50-årsjubileet til Lucasfilm.

Prisen ligger på 2199 kroner og settet kan blant annet kjøpes via LEGOs offisielle hjemmeside her.