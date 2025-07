LEGO avduker et episk Arkham Asylum-sett

HQ

LEGO har nettopp avslørt et seriøst imponerende tillegg til Batman-serien: et sjenerøst stort sett som skildrer ingen ringere enn Arkham Asylum, komplett med alle skurkene som gjør den kappekledde korsfarerens liv til et mareritt. Settet inneholder 16 minifigurer - i tillegg til Batman selv, finner du Joker, Harley Quinn, Catwoman, Bane, Mr. Freeze, The Riddler, Scarecrow, Poison Ivy, The Penguin, Killer Croc, Batwoman, Batwing, Robin og to muntre sikkerhetsvakter.

Bygningen er modulbasert og delt inn i tre etasjer som enkelt kan løftes av for å få enkel tilgang til interiøret og fengselscellene. Bygget består av 2 953 deler og er fullspekket med referanser til Batman-universet. Den eneste potensielle ulempen? Hele 65 klistremerker er inkludert for å gi det lille ekstra.

For de som er ivrige etter å bygge sin egen del av Gotham, kommer Arkham Asylum ut i butikkhyllene 12. september, til en pris på rundt 300 euro.

Så - kommer du til å legge dette galehuset til samlingen din?